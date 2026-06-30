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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Korkmaz hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan Korkmaz idaresindeki traktör, Baş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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