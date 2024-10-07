Konya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Cennet Aşık Toprağa Verildi
Konya'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cennet Aşık'ın cenazesi, otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda defnedildi. Cennet Aşık'ın kazadan önce arkadaşlarıyla buluştuğu ve dönüş yolunda kazaya uğradığı öğrenildi.
Konya'da Aziz C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cennet Aşık'ın cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cennet Aşık'ın kazadan önce arkadaşları ile buluştuğu, dönüşte yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldığı öğrenildi.
Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/Konya,(DHA