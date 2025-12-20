Ağaca çarpan otomobildeki 14 yaşındaki Abdurrahman öldü

KONYA'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki Abdurrahman Yüksel (14) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Yusuf Kumru (21) ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kumköprü Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yusuf Kumru'nun kontrolünü yitirdiği 68 ABR 307 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada Mustafa Yusuf Kumru ağır yaralanırken, yanındaki Abdurrahman Yüksel hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kumru, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Yüksel'in cenazesi ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kaza ise caddedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA)