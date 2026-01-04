Haberler

Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü bilinmeyen bir otomobil devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Pınarbaşı Mahallesinde Eski Demirciler Sanayi bölgesinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan C.E. ve D.E, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

