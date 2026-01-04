Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü bilinmeyen bir otomobil devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Pınarbaşı Mahallesinde Eski Demirciler Sanayi bölgesinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan C.E. ve D.E, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel