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Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparken bir tırın park halindeki dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.