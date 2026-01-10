Haberler

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan tör puanı kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinan Aksoy yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke idaresindeki 42 ANN 863 plaka otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan sürücüler ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Yusuf Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
