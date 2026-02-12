Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada üniversite öğrencisi taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (28), tutuksuz sanıklar D.K, M.K, M.B, M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı müvekkilinin olay sırasında kendini korumaya çalıştığını öne sürdü, "Müvekkilim meşru müdafaa hali kapsamında hareket etmiştir. Maktulü öldürme amacıyla hareket etmemiştir. Tahliyesini talep ediyoruz." beyanında bulundu.

Maktul Eren Peker'in aile avukatı ve annesi de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, M.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

M.T, Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında 15 Aralık 2024'te tartıştığı İbrahim Eren Peker'i (20) bıçaklayarak öldürmüştü.