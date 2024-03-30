Konya'da Tırın Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.