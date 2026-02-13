Haberler

Konya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Konya'da Mehmet D. yönetimindeki tır, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç emniyet şeridine alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı.

Konya'da tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet D. yönetimindeki tır, Ankara- Konya kara yolunun 70. kilometresinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yükselen dumanı fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine durdurdu.

İhbar üzerine Kulu ilçesinden bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Yangında, kullanılamaz hale gelen tır nedeniyle kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
