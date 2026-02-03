Haberler

Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 69 yaşındaki Fatma Sarıkaya hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İ.G. (44) idaresindeki 06 FNG 437 plakalı hafif ticari araç, Ankara- Konya kara yolunun 97. kilometresinde H.T (30) yönetimindeki 63 ADR 558 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Fatma Sarıkaya'nın (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu
