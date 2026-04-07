TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

KONYA'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Pervil Ulu (30) yaşamını yitirdi. TIR'ın, otomobili metrelerce sürükleme anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Köprülü Üst Geçit'te meydana geldi. İsmail K. (25) yönetimindeki 42 S 9466 plakalı TIR, yola aniden çıktığı öne sürülen Pervil Ulu'nun kullandığı 42 RK 462 plakalı otomobile çarptı. TIR, otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Ulu'nun cenazesi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü İsmail K. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

