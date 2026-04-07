TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Pervil Ulu (30) yaşamını yitirdi. TIR, otomobili metrelerce sürükledi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Pervil Ulu (30) yaşamını yitirdi. TIR'ın, otomobili metrelerce sürükleme anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Köprülü Üst Geçit'te meydana geldi. İsmail K. (25) yönetimindeki 42 S 9466 plakalı TIR, yola aniden çıktığı öne sürülen Pervil Ulu'nun kullandığı 42 RK 462 plakalı otomobile çarptı. TIR, otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Ulu'nun cenazesi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü İsmail K. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...