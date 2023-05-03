Konya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel