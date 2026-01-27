Konya'da Tenis Turnuvası tamamlandı

Haberler

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'da gerçekleştirilen tenis turnuvasının ödül töreninde gençlerin sporla gelişimine yapılan yatırımların önemini vurguladı. Turnuvanın kazananları arasında sporcuların ön planda olduğu belirtildi.

Konya'da Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tenis Kortunda gerçekleştirilen törende, belediye olarak gençlerin sporla yetişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu turnuvanın kazananının, müsabakalara katılan sporcular olduğunu belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan her yatırımın büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla gerek eğitim gerekse spor alanında gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortlarından birini ilçemize kazandırarak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu tür yatırımlar, Karatay'a ve şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır. Sporla büyüyen, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise turnuvada mücadele eden sporcuları kutladı.

Törene, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Tenis İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
