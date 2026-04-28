Konya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

KONYA'da 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Hareket ekibi eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ile 3 milyon TL, 665 euro, 422 adet senet. 5 çek, 384 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu