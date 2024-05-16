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Konya'da Tarihi Eser Operasyonu

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Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulupınar Mahallesinde yaşayan M.Ü'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesinde satmaya çalıştığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü'ye ait aracı durduran ekipler, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası, 1 bronz kase ele geçirildi.

M.R.P. (27) ve M.E'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

M.M. (44) idaresindeki 33 U 1663 plakalı otomobil, Köşk Mahallesi Yelten mevkisinde M.K. yönetimindeki (49) 42 ASP 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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