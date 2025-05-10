Konya'da Talasemi Hastaları Buluştu

Konya'da talasemi hastaları, etkinlikte bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, hastaların kana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aktaran Kılca, "Hastalık düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Zor bir süreç. Hastalara ve yakınlarına acil şifalar diliyorum."ifadesini kullandı.

Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Dolu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlikte, çuval yarışı, halat çekme ve sandalye yarışmaları düzenlendi.