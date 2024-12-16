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Konya'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, 3 Şüpheli Gözaltında
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Konya'nın Karatay ilçesinde, trafik ışıklarındaki bir tartışma sonucu 20 yaşındaki taksici Eren Peker bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında çıkan tartışmada Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın Konya-Karaman kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna bırakıldığını, ardından arkadaşları Dilek K.'nin aracıyla kaçtığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin gün içinde gelip aracı aldıklarını tespit etti. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesinde seyir halindeyken fark edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Muammer B. bir süre sonra yolda Muzaffer T'yi indirdi. Muammer B, Başak Caddesi'nde aracı durdurularak gözaltına alındı.

Diğer şüpheli Muzaffer T. ile, bu kişilere yardımcı olduğu belirlenen Dilek K. da kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Muzaffer T'nin çöp konteynerine attığı suç unsuru bıçak da polis ekiplerince bulundu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Dün, Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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