Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Recep Yalçın (61) öldü, diğer sürücü Ali Osman Yapıcı (35) ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ali Osman Yapıcı idaresindeki 42 GFA 03 plakalı taksi ile Recep Yalçın yönetimindeki 42 ZD 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. Yaralılardan Recep Yalçın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yapıcı ise Konya'ya sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.