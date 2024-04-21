Konya'da Tabela Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü tabela çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ancak sürücü kurtarılamadı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.Y. (40) idaresindeki 42 VU 870 plakalı otomobil, Isparta- Konya kara yolu Çukurkent Mahallesi kavşağında yol kenarındaki tabelaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.