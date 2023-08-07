Konya'da Süt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da yakınlarının cenazesinden dönerken süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.