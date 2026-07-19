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Minibüsüyle ters yönde ilerledi, o anlar kamerada

Minibüsüyle ters yönde ilerledi, o anlar kamerada
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Konya'da bir minibüs sürücüsü ters yöne girerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da, minibüsüyle yolda ters yönde ilerleyen sürücünün, trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Mehmet Arif Bey Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, yönetimindeki minibüsle ters yöne girdi. Karşı yönden gelen araçlara rağmen sürücü, minibüsle kavşağa kadar ters yönde ilerledi. Şoför, kavşakta, kendi istikametine ait yola girip uzaklaştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve sanal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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