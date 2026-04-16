Seydişehir'de balıkçı tekneleri denetlendi
Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde 800 metre uzunluğundaki izinsiz balıkçı ağlarını ele geçirdi. Ele geçirilen ağlar imha edilirken, yakalanan balıklar suya bırakıldı. Ekolojik dengenin korunması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun