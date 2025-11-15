Haberler

Konya'da Stadyum Tramvay Hattı İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum Tramvay Hattı'nın ikinci etabında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bu proje, tramvay sisteminin trafik akışını iyileştirmeyi ve şehir içindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabının Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdikleri yeni raylı sistem hatlarıyla Konya'yı demir ağlarla ördüklerini, bu sayede trafik yükünü azaltmayı, toplu ulaşımda yeni bir dönemi başlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

Şehir Hastanesi – Stadyum Tramvay Hattı'nın birinci etabında belediye olarak çalışmaları hızla sürdürdüklerini, ikinci etap çalışmalarına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başladığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN Kavşağı'ndan sonra Otogar Kavşağı'nda da düzenleme çalışmalarına başladık. En yoğun kavşaklarımızdan birisi Otogar Kavşağı. Raylı sistem yapım çalışması başladığında trafik akışını yan yollardan sağlayacağımız için kavşaktaki yan yolları genişletiyoruz. Şu anda mevcut haliyle sistemimiz çalışmaya devam edecek. Burada üstten bir geçiş yapmayı planlıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçen vatandaşlarımız ve ikinci etap tramvayımız üstten devam edecek. Dolayısıyla Otogar Kavşağı'nı üç katlı bir kavşağa dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece, hem tramvay mevcut trafiği etkilemeden geçiş yapmış olacak, hem de orada yaşanan yoğunluk azaltılmış olacak."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
