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Konya'da milli sporcular çocuklarla buluştu

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Konya'da sporcular ve hakemler, Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya'da sporcular ve hakemler, Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Biriminin organizasyonunda, yuvada yetişerek atletizm, judo, güreş ve satranç branşlarında Türkiye ve Avrupa dereceleri elde eden milli sporcular ve uluslararası hakemlerin, Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, sporcu ve hakemlerin, çocuklara spor kariyerleri ve uluslararası başarı hikayeleri, gençlik yıllarındaki tecrübeleri, aile ve hayat birikimlerini çocuklara anlattıkları belirtildi.

Kaynak: AA
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