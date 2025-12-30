Konya'da silahlı saldırgan 2 kişiyi yaraladı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde silahlı saldırgan, ilçe merkezinde ve bir mahallede gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda 2 kişiyi yaraladı.

S.B, henüz bilinmeyen nedenle Akmescit Mahallesi'nde İ.B'yi silahla yaraladıktan sonra ardından Ekizli Mahallesi'nde D.Ü'yü yaraladı.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Silahlı saldırıda yaralanan İ.B, Emirgazi Devlet Hastanesi'nde, D.Ü. ise Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor