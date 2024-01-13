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Konya'da silahlı kavga: Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. C.S ile Ö.E arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaralanan C.S, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli Ö.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaçan şüpheli Ö.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Devlet Hastanesi Konya Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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