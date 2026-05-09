Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı

Beyşehir ilçesinde bir kişinin alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada vurulması sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Olayın tanıkları, Necati Sandal'ın kavgada yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını bildirdi. Jandarma firari şüphelilerin peşinde.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, Adaköy Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında darbedilip silahla yaralanan Sandal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sandal, kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı, ardından cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi daha yakaladı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Necati Sandal, ikamet ettiği Huğlu Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yeniden Refah Partisinde mahalle başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Sandal'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
