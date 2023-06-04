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Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgadan silahlar konuştu. 4 kişi silahla vurulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kavganın ortasında kaldı. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru yaralandı.

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

7 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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