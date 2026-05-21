Konya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki B.Z. başından vurularak ağır yaralandı. Zanlı C.D. gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Çimenlik Mahallesi Hanım Giray Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.D. (20) ile B.Z. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. silahla B.Z'yi başından yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.Z. hastaneye kaldırıldı, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya