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Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi tarafından silahla öldürülen Ümmü D'nin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Ümmü D'nin (42) cenazesi, Meram ilçesi Harmancık Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından kadının cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine Ümmü D'nin babası, çocukları ile diğer yakınları katıldı.

Selçuklu ilçesinde dün, oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisi Ümmü D'yi silahla öldüren A.Y, aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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