Haberler

MSB: Serbest Paraşüt Atlayışları başarıyla tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Serbest Paraşüt Atlayışları'nın yüksek disiplin ve profesyonellik ile başarıyla tamamlandığını duyurdu. Atlayışlara katılan personel, özgürlüğün simgesi olarak cesaretle gökyüzüne yükseldi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da gerçekleştirilen 'Serbest Paraşüt Atlayışları'nın başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabında, paraşüt atlayışlarından fotoğraf paylaşılarak, "Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığımızda görevli Arama Kurtarma İhtisaslı personel tarafından gerçekleştirilen 'Serbest Paraşüt Atlayışları'; yüksek disiplin, ileri teknik beceri ve üstün profesyonellik ile başarıyla sonuçlandırıldı. Paraşütçü için yükseklik bir engel değil, özgürlüğün başladığı yerdir. Korku aşağıda kalır, cesaret gökyüzünde vücut bulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

