Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, L.Ç. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada A.Ç. ve D.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

L.Ç. idaresindeki 42 ADU 347 plakalı otomobil, Taraşçı yolunda şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki A.Ç. ile D.G, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
