Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, L.Ç. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada A.Ç. ve D.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
L.Ç. idaresindeki 42 ADU 347 plakalı otomobil, Taraşçı yolunda şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki A.Ç. ile D.G, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel