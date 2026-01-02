Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde izolasyon malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Konya'da sanayi sitesinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde izolasyon malzemelerinin yer aldığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel