Konya'da Saman Balyası Yangını: 2.500 Balyadan Fazlası Zarar Gördü

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında, 2 bin 500'e yakın saman balyası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500'e yakın saman balyası zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde Mehmet Emin Adıgüzel'e ait evin, içinde saman balyaları bulunan bahçesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve iş makinalarının müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle, 2 bin 500'e yakın saman balyası ile bahçedeki ahır zarar gördü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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