Konya'da sahte ev ilanı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, 9 tutuklandı

Konya'da sahte ev ilanı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, 9 tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da sosyal medyadaki sahte ev ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Polisin 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KONYA'da sosyal medya üzerinden sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanları aracılığıyla 'Sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.