Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında - Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, yaralandı.

Konya Caddesi'nde esnaflık yapan Ertan Şahinoğlu, dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yürürken köpeklerle karşılaşınca kaçmaya çalıştı.

Düşmesi sonucu çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Şahinoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu, tedavi için hastaneye gitti.

Şahinoğlu, gazetecilere, yaşadığı anlar dolayısıyla korku ve endişesini halen üzerinden atamadığını söyledi.

Böyle bir durumla bir daha karşılaşmanın endişesini taşıdığını belirten Şahinoğlu, "Bir anda köpeklerle karşı karşıya geldim. Korkup kaçtım, ayağım yere takılarak düştüm. Çevredekiler yardım etti. Hastaneye gittim, çeneme 6 dikiş atıldı. Sahipsiz köpekler büyük tehlike." diye konuştu.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin saldırısı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Şahinoğlu'nun kendisini kovalayan köpekten kaçarken ayağı takılıp düşmesi, çevredeki vatandaşların kendisine yardım etmesi ve köpeklerin bölgeden uzaklaşması yer aldı.