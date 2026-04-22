Konya'da ROBOFEST sona erdi

Karatay Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL iş birliğinde düzenlenen "ROBOFEST KONYA" sona erdi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Konya ve merkez ilçelerinden 126 okuldan 357 danışman ile 1580 öğrenci, 13 farklı kategoride 917 robot ile katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarışmanın final programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüketen değil üreten, takip eden değil yön veren bir Türkiye hedefine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2019 yılında başlatılan ROBOKARATAY Projesi'nin devamı niteliğindeki organizasyonun artık bir yarışmadan öte bir fikir hareketine dönüştü. ROBOFEST KONYA bir gelecek yürüyüşüdür."

Karatay Robot Yarışması final programına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, ödül töreni öncesinde yarışma alanını gezerek öğrencilerin hazırladığı robotları inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.