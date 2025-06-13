Konya'da Rehberlik Öğretmeni Silahla Öldürüldü

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Konya'nın Fetih Mahallesi'ndeki bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, odasında bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı B.O., emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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