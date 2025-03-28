Konya'da Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Coşkuyla Kılındı
Konya'da Ramazan ayının son Cuma namazı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar camilere akın ederken, özellikle Sultan Selim Camisi'nde yer kalmayınca Mevlana Meydanı'na taştı. Namaz sonrası dualar edildi.
Konya'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
KONYA - Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Şehir genelindeki camiler de Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Güncel