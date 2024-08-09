Konya'da Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.
Yangının çıkış çıkış sebebi araştırılıyor.