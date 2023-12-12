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Konya'da parkta kız çocuğu bıçaklandı, şüpheli tutuklandı

12 Aralık 2023 12:57 Güncelleme: 12:58 Abone Ol

Konya'da bir parkta yaşanan olayda, bir kız çocuğu bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Olayın nedeni ise sosyal medyadaki bir yorum üzerine çıkan tartışma.