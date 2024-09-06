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Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

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Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Ülkü idaresindeki 42 RY 385 plakalı kamyonet, D-300 kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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