Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Karapınar ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda, otomobil sürücüsü ve yolcular hastaneye kaldırılırken, yaralılardan biri kurtarılamadı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.B. (53) idaresindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunda, N.K. (58) idaresindeki 11 UB 112 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.B. ile aynı araçtaki F.K, E.K, M.K, Z.K. ve C.K. yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.K, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
