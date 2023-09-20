Konya'da otomobil-motosiklet çarpışması: 2 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir Taraşcı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 42 ABB 394 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halindeki O.E. idaresindeki 42 ZT 496 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü O.E. ile motosikletin arka kısmında oturan eşi A.E. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü O.E.'nin ambulansla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.