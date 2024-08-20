Konya'da Otomobil ile Tır Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Cihat Yavuz (25) idaresindeki 06 ET 4545 plakalı otomobil, D-300 kara yolu İstasyon Kavşağı'nda, Hasan A'nın (34) kullandığı 63 AGS 168 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma Yavuz (51) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Hasan A. gözaltına alındı.