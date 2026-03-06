Haberler

Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

M.N.D. (36) idaresindeki 42 BCZ 309 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi'nde T.E'nin (17) kullandığı 42 ZT 247 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle motosikleteki E.U. (17) yaralandı.

Ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var