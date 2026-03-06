Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.N.D. (36) idaresindeki 42 BCZ 309 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi'nde T.E'nin (17) kullandığı 42 ZT 247 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle motosikleteki E.U. (17) yaralandı.
Ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun