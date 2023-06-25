Konya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 6 Yaralı

Konya'da Nuri Yağmur'un kullandığı otomobil ile Yaşar Çiçek'in kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nuri Yağmur'un kullandığı 80 ABC 116 plakalı otomobil, Alakova Mahallesi Dicle Caddesi ile Ceylan Pınar Caddesi kavşağında Yaşar Çiçek (45) idaresindeki 42 EL 116 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma Erva Yağmur (13), Hilmi Yağmur (9) ve Ayşe Rana Yağmur (12) ve Veli Topal, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.