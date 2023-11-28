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Konya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

28 Kasım 2023 18:26 Son Güncelleme: 18:28 Abone Ol

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga gönderildi.