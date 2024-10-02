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Konya'da Ortaçağ Dönemine Ait Tarihi Eserin Satışı Engellendi

Konya'da Ortaçağ Dönemine Ait Tarihi Eserin Satışı Engellendi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 milyon liraya tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen M.Ç. jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli tarihi objeler ve bir tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ortaçağ dönemine ait tarihi eseri 4 milyon liraya satmaya çalışan bir kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, ?Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları çalışmalar neticesinde M.Ç'nin elinde bulundurduğu ortaçağ dönemine ait tarihi eseri 4 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştığı kaydedildi.

Daha sonra M.Ç'nin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, ortaçağ dönemine ait tablet, 9 milimetre çapında kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, şarjör, 2 yüzük, farklı boy ve ölçülerde 13 madeni obje, kilden yapılmış obje ele geçirildiği kaydedildi.

Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli M.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

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