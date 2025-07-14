Konya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Konya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde başladı ve ekipler yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Konya Valiliği'nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir" denildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor

Orkun Kökçü'den sonra bir transfer daha bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.